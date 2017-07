Le pays hôte du G20 2019 dévoilé

En 2019, le sommet du G20 se tiendra pour la première fois de l'histoire au Japon, assure la chaîne NHK, ajoutant que ce pays asiatique est cité dans la déclaration commune adoptée à Hambourg. C'est Angela Merkel, l'hôtesse du rendez-vous de cette année qui doit rendre public ce soir le document lors d'un point presse.

À en croire la chaîne, le Japon était en lice aux côté de l'Inde pour accueillir le sommet. Or, ce dernier a fini par soutenir la candidature nippone.

Ainsi pour le G20 2018, les représentants des 19 pays les plus riches de la planète et de l'Union européenne devront se rendre en Argentine, une année plus tard au Japon, puis en Arabie saoudite, en 2020.