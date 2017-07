Poutine: pas d'ingérence russe dans les élections US, pourquoi le faire en Allemagne?

Lors d'une conférence de presse dans le cadre du G20, le Président russe a fait remarquer que son homologue américain avait suivi attentivement les réponses sur les questions concernant «l'intervention» russe dans les élections américaines.

«Il [Donald Trump, ndlr] a posé beaucoup de questions à ce sujet [concernant l'ingérence russe dans les élections américaines, ndlr]. J'ai répondu à ces questions du mieux que j'ai pu. Je crois qu'il l'a pris en considération et on est tombé d'accord. En fait, il vaut mieux lui demander directement son attitude [envers cette question, ndlr]».

Vladimir Poutine a également qualifié l’Allemagne de «bon partenaire» de la Russie et a ajouté qu’ils n’allaient pas intervenir non plus dans les élections allemandes:

«Pourquoi créer des problèmes [dans ce domaine, ndlr]? Nous avons de bonnes relations avec la République fédérale. C'est notre plus grand partenaire économique et commercial en Europe, l'un de nos partenaires commerciaux principaux dans le monde».

Et de rajouter:

«On a débattu cette question [concernant l'«ingérence» russe dans les élections américaines] (…). Notre position est bien connue, je l'ai énoncée: il n'y a aucun fondement qui permet de penser que la Russie est intervenue dans le processus électoral des États-Unis».