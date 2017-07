«Les USA nous fournissent des armes selon des listes que nous leur envoyons»

Au cours de la bataille de Raqqa, les combattants des Forces démocratiques syriennes (FDS) ont de plus en plus besoin de blindés et d'autres armements, dont un nouveau lot vient de leur être envoyé par les Américains, a raconté à Sputnik un représentant des FDS préférant garder l'anonymat.

© REUTERS/ Rodi Said Washington fournit un nouveau lot de blindés aux forces d'opposition syrienne

«Les États-Unis viennent de nous livrer des armes et des blindés à bord de 140 camions. […] En règle générale, nous dressons une liste d'armements dont nous avons besoin pour l'envoyer ensuite aux Américains», a précisé l'interlocuteur de l'agence.

Et d'expliquer que les combattants des FDS avaient de plus en plus besoin d'armements lourds et de blindés, les djihadistes de Daech ayant durci leur résistance à Raqqa en proie à de violents combats.

Occupée par Daech depuis 2013, Raqqa est considérée comme la «capitale» de ce groupe terroriste. L'opération de libération de Raqqa a débuté en novembre 2016 avec le soutien des commandos américains et de l'aviation des États-Unis et d'autres pays. Damas proteste contre la participation des militaires américains à l'opération et qualifie d'ingérence leur présence dans le nord de la Syrie.