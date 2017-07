«Les USA devancent Moscou en termes de fourniture d’armes aux Kurdes»

© REUTERS/ Rodi Said/File Photo Les Kurdes syriens n’excluent pas un conflit ouvert avec la Turquie

Malgré les contacts étroits entre Moscou et les Kurdes, les autorités américaines dépassent sensiblement la Russie en matière d'approvisionnement d'armement destiné aux forces kurdes, a déclaré Vladimir Poutine lors d'un point presse dans le cadre du G20 à Hambourg.

«En ce qui concerne le problème autour des Kurdes, il est majeur et multiforme. On reste en contact avec plusieurs forces kurdes et on ne le cache pas. Mais du point de vue des livraisons d'armes pour assurer leur activité, nos collègues américains sont loin devant nous», a-t-il confié.

Le dirigeant russe a également précisé que les États-Unis «[avaient] accompli un travail considérable à cet égard».

En Allemagne, la ville de Hambourg accueille, du 7 au 8 juillet 2017, le forum du G20. Créé en 2008 pour faire face à la crise financière, il réunit aujourd'hui les principaux pays industrialisés et émergents de la planète pour discuter des grands sujets économiques du monde.