Ankara suspend la ratification de l’Accord de Paris sur le climat

S'exprimant lors d'un briefing au sommet du G20 à Hambourg, le Président turc Recep Tayyip Erdogan a évoqué la position de son pays à l'égard de l'Accord de Paris sur le climat.

«Suite aux démarches entreprises par les États-Unis, la ratification de l'Accord de Paris par le parlement turc a été suspendue», a signalé Recep Tayyip Erdogan aux journalistes à Hambourg.

© Sputnik. Illia Pitalev Astana: la Turquie prône une participation plus active des USA et de la Jordanie

L'homme politique a précisé que la Turquie ne ratifierait pas ce document tant qu'elle n'aurait pas obtenu des garanties qui la libéreraient en tant quе pays en voie de développement des restrictions prévues par l'accord.

Recep Tayyip Erdogan a également ajouté qu'il l'avait dit ouvertement à la chancelière fédérale allemande Angela Merkel et au Président français Emmanuel Macron.

Le retrait des États-Unis de l'Accord de Paris sur le climat avait été annoncé par le Président américain Donald Trump en juin dernier. Selon le dirigeant américain, l'accord n'est pas honnête à l'égard de son pays et pourrait nuire à ses intérêts économiques et permettrait dans le même temps, aux autres pays, en particulier l'Inde et la Chine, de dégager des bénéfices. Donald Trump avait proposé de conclure un autre accord.

L'Accord de Paris sur le climat a été approuvé en décembre 2015 et est entré en vigueur en novembre 2016. Le document détermine le plan d'action mondial nécessaire pour éviter les changements climatiques et le réchauffement global de la planète.