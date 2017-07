Poutine soutient les projets de Trump sur la livraison de gaz américain en Europe

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais Trump veut pousser les USA en tête du secteur énergétique

Intervenant lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet du G20 à Hambourg, Vladimir Poutine a souligné que le gaz naturel russe, y compris le gaz naturel liquéfié, avaient un avantage concurrentiel sur le marché européen par rapport aux produits américains.

«Une saine concurrence est bonne pour tous. Nous sommes pour le marché ouvert, pour une concurrence saine. Parce qu'aujourd'hui, il est tout à fait évident et tous les spécialistes vous le diront: le coût de production et de la livraison en Europe du gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis est beaucoup plus élevé que le coût de notre gaz naturel liquéfié. Et nous n'avons aucun doute quant à nos avantages concurrentiels absolus, mais pour les conserver, nos acteurs du marché doivent travailler activement», a déclaré le Président.

Vladimir Poutine a également apprécié la prise de position de Donald Trump sur la concurrence dans ce domaine.

«Hier, le Président américain, au cours de la session, a déclaré que les États-Unis se prononçaient en faveur d'une concurrence ouverte et loyale. J'ai d'ailleurs soutenu cette thèse dans mon intervention. Une concurrence ouverte et équitable non engagée politiquement et qui n'utilise pas les ressources politiques nous convient», a-t-il ajouté.

À la fin du mois de juin, le service de presse de la Maison-Blanche a publié une déclaration selon laquelle les États-Unis ont l'intention de devenir un acteur majeur du marché mondial des exportations de gaz naturel liquéfié.