Pékin s’entend avec Washington pour solutionner le problème nord-coréen

Le problème nucléaire de la péninsule coréenne fera l'objet d'une interaction intensive entre Pékin et Washington, selon la décision prise par le Président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump, signale l'agence Xinhua. Le dirigeant chinois a également appelé à adopter des mesures censées régler la crise coréenne.

Xi Jinping a annoncé la participation de la Marine chinoise aux exercices militaires et maritimes internationaux «Ligne du Pacifique» (RIMPAC) en 2018.

Les exercices militaires et maritimes RIMPAC sont organisés par Washington et sont tenus une fois par an au large des îles Hawaï. Les premiers exercices ont eu lieu en 1971. En 2014, la Chine a pour la première fois participé à ces exercices.