Emir Kusturica s'est confié sur la politique internationale dans son entretien accordé au Journal du Dimanche . Il a notamment parlé du dirigeant russe Vladimir Poutine.

«C'est un type bien. À son arrivée au pouvoir, la nation serbe a commencé à se sentir respectée. Aujourd'hui, les Occidentaux le présentent comme le diable. Mensonge! C'est un homme honnête qui souhaite se faire accepter par l'Ouest», a souligné le réalisateur.

Emir Kusturica s'est également exprimé au sujet du Président américain:

«Trump, lui, est un incompétent, qui cumule les bourdes, fomente des complots et monte les pays les uns contre les autres.»

© Sputnik. Sergueï Guineev Poutine constate l'ingérence des médias étrangers dans les affaires intérieures russes

M.Kusturica a également égratigné la France, qui, selon lui, «n'est pas innocente non plus»:

«Elle a vendu pour 13 milliards d'euros d'armes au Qatar et à l'Arabie saoudite. Le danger est omniprésent. Le monde serait meilleur avec la coopération et non la domination. Le terrorisme est, hélas, une punition! Allez, j'arrête, tout ce que je dis finit toujours par se retourner contre moi. Je plaide coupable d'humanisme», a-t-il conclu.