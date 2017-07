G20: contrairement à Obama, Trump, lui, «n’a pas comparé la Russie avec Ebola»

Alexeï Pouchkov, sénateur russe et président de la commission du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe), a tiré le bilan des rencontres bilatérales entre Poutine et Macron et entre Poutine et Trump dans le cadre du sommet du G20.

«Les deux, Poutine et Macron, font état d'une "nouvelle phase" dans les relations bilatérales. C'est une bonne approche. Les parties concernées doivent aller en avant, sans faire de l'Ukraine la pierre d'achoppement», a twitté dimanche le sénateur.

И Путин,и Макрон говорят о"новой фазе" в отношениях. Верный подход. Стороны должны двигаться вперед, не делая из Украины камень преткновения — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9. Juli 2017

Il a également donné son avis sur la première rencontre entre les Présidents russe et américain:

«Trump s'est entretenu pendant deux heures avec Poutine et a qualifié cette rencontre de "formidable". Ce n'est pas Obama, qui a comparé la Russie avec le virus Ebola. C'est un tout autre Président», a-t-il souligné.

Трамп два часа беседовал с Путиным и назвал встречу "потрясающей". Это вам не Обама, сравнивавший Россию с эболой. Совсем другой президент. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9. Juli 2017

Pour rappel, le premier tête-à-tête entre Donald Trump et Vladimir Poutine s'est achevé vendredi à Hambourg, en marge du sommet du G20, après deux heures et demie de discussions. À son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump, qui ne cache pas son admiration pour Vladimir Poutine, avait laissé entrevoir un rapprochement entre leurs deux pays.