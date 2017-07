«Le programme balistique iranien n’est pas un moyen d’agression, mais de dissuasion»

Selon ce document, l'Iran recherche activement des «savoir-faire en matière d'élaboration d'armes de destruction massive, y compris des technologies balistiques» et recourt à ces fins à des pays tiers, mais ces accusations sont bel et bien absurdes, a déclaré à Sputnik Hassan Beheshtipour, de la chaîne de télévision iranienne anglophone PressTV.

«Du point de vue idéologique, ce rapport de 181 pages n'est qu'une nouvelle tentative des agents des services secrets d'Israël et des États-Unis de discréditer l'Iran», a relevé l'interlocuteur de l'agence.

Et de rappeler qu'il avait été prouvé que la recherche nucléaire iranienne était exclusivement civile, pacifique.

«Et voilà que maintenant le programme balistique de l'Iran est visé. Qui plus est, on le classe dans la catégorie des armes de destruction massive. Néanmoins, l'Iran a été parmi les premiers pays qui ont condamné les ADM de tout type. […] Le programme balistique iranien n'est pas offensif, mais défensif», a souligné l'expert.

Il a indiqué que le programme balistique iranien qui se classe d'ailleurs parmi les «armements conventionnels» entre dans le programme de défense, que la République islamique est en droit de développer.

«L'Iran a plus d'une fois déclaré haut et fort avoir droit à se défendre, et il n'en discutera avec personne. Il produit des missiles conventionnels de différentes portées exclusivement pour sa défense en cas d'attaque par l'ennemi. Le programme balistique iranien n'est pas offensif, mais strictement défensif. Ce n'est pas un moyen d'agression, mais de dissuasion», a conclu l'interlocuteur de Sputnik.