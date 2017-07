Gorbatchev compare le tête-à-tête Poutine-Trump à sa rencontre avec Reagan

Dans une interview au journaliste italien Giulietto Chiesa, l'ancien Président de l'URSS Mikhaïl Gorbatchev a apprécié la première rencontre de Vladimir Poutine avec son homologue américain Donald Trump qui s'est tenue lors du sommet du G20, à Hambourg.

«J'ai vu la poignée de main entre Trump et Poutine. Je l'ai aimée. C'est le premier bon signe. Il ne faut pas manquer cette occasion. Cela ne sera pas facile, mais cette rencontre est très importante. Elle pourrait être un point de départ pour atteindre des résultats qui paraissent aujourd'hui impensables», a-t-il indiqué.

En outre, il a évoqué sa rencontre avec l'ancien Président américain Ronald Reagan qui a eu lieu le 8 décembre 1987 à la Maison-Blanche et lors de laquelle ils avaient signé un traité ayant pour but le démantèlement de missiles à charges nucléaires et à charges conventionnelles ce qui a mis fin à la guerre froide.

«Je me suis rappelé que lorsque nous avons commencé les négociations sur le désarmement avec Ronald Reagan, quelques jours après les premiers contacts, on m'a dit que des navires de guerre américains étaient entrés dans la mer Noire et approchaient des eaux territoriales de l'Union soviétique. On m'a demandé: "Que devons-nous faire?". Je compris que c'était une provocation. Il y avait quelqu'un au Pentagone, qui ne voulait pas le dialogue», a-t-il ajouté.

Le premier tête-à-tête entre Donald Trump et Vladimir Poutine s'est achevé vendredi à Hambourg, en marge du sommet du G20, après deux heures et demie de discussions. Le Président Donald Trump a qualifié de «formidable» sa première rencontre avec le dirigeant russe.

Dans le cadre de leur première rencontre au sommet du G20, Vladimir Poutine s'est longuement entretenu avec Donald Trump au sujet de plusieurs questions d'actualité.