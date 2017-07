Secrétaire général de l’OPEP: l’Accord de Paris sur le climat ne sera pas revu

Interviewé par Sputnik, le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Mohammed Barkindo, a évoqué l'avenir de l'Accord de Paris sur le climat.

«Tout le monde en parle, et nous l'avons entendu de la part du G20, que l'accord était irréversible et tous les membres de l'OPEP le soutiennent. Nous l'avons signé, tous les membres [de l'OPEP, ndlr] suivent le processus de ratification», a-t-il répondu à la question portant sur l'avenir de l'accord après le retrait des États-Unis.

© AFP 2017 Turkish Presidential Press Office Ankara suspend la ratification de l’Accord de Paris sur le climat

L'Accord de Paris sur le climat a été approuvé en décembre 2015 et est entré en vigueur en novembre 2016. Le document détermine le plan d'action mondial nécessaire pour éviter les changements climatiques et le réchauffement global de la planète.

Le retrait des États-Unis de l'Accord de Paris sur le climat avait été annoncé par le Président américain Donald Trump en juin dernier. Selon le dirigeant américain, l'accord n'est pas honnête à l'égard de son pays et pourrait nuire à ses intérêts économiques et permettrait dans le même temps, aux autres pays, en particulier l'Inde et la Chine, de dégager des bénéfices. Donald Trump avait proposé de conclure un autre accord.