Raqqa: une nouvelle bavure de la coalition US coûte la vie à 30 combattants des FDS

Le 8 juillet, les avions de la coalition internationale ont accidentellement frappé les unités des Forces démocratiques syriennes menant des combats contre Daech près des fortifications de Raqqa, a annoncé à Sputnik un représentant des FDS, préférant garder l'anonymat.

© REUTERS/ Goran Tomasevic Les combattants arabes et kurdes entrent dans la vieille ville de Raqqa

«Comme résultat, 30 combattants des FDS, tous des Arabes, ont été tués et 15 autres grièvement blessés. Le commandement de la coalition ignorait que les unités de l'opposition syrienne étaient entrées dans ce quartier de Raqqa où seuls les djihadistes de Daech se trouvaient auparavant», a expliqué l'interlocuteur de l'agence.

© AP Photo/ Aamaq News Agency La moitié de la population de Raqqa a fui la ville

Les forces de la coalition n'en sont toutefois pas à leur première bavure. En avril dernier, une frappe aérienne avait tué par erreur dans le nord de Raqqa 18 membres de l'alliance de combattants arabo-kurdes soutenue par Washington.

Depuis 2014, les États-Unis et leurs alliés mènent en Syrie et en Irak une opération contre les terroristes de Daech et accordent leur soutien dans cette lutte à l'opposition armée syrienne. Les FDS comprennent des unités kurdes, ainsi que des groupes de volontaires envoyés par les tribus arabes locales. L'aviation et les commandos américains soutiennent l'opération militaire malgré les protestations des autorités syriennes. Damas note que les États-Unis agissent sans l'accord du gouvernement syrien et qualifie la présence des militaires américains dans le nord de la Syrie d'intervention militaire.