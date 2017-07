Des députés suédois attaquent Erdogan pour génocide

Cinq députés des Verts et du Parti de gauche ont déposé une plainte contre le chef d'État turc auprès de la Chambre internationale du parquet à Stockholm.

«Nous, cinq législateurs, déposons une plainte demandant de punir (Erdogan) pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre», a déclaré Annika Lillemets, députée des Verts, au cours d'une conférence de presse.

Elle a ajouté que la plainte mettait également en cause plusieurs ministres turcs, notamment le Premier ministre et les ministres de l'Intérieur et de la Défense.

Le sud-est de la Turquie est l'arène du conflit qui oppose Ankara et les Kurdes depuis 1984.