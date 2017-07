Ornella Muti voit sa condamnation adoucie pour son dîner avec Vladimir Poutine

La cour d'appel de la ville italienne de Trieste a pris la décision d'adoucir la condamnation prononcée contre la célèbre actrice Ornella Muti, condamnée initialement par la justice italienne à huit mois de prison avec sursis pour avoir manqué un spectacle à Pordenone en raison d'un dîner caritatif avec Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg en 2010, indique le quotidien italien Il Gazzettino. Mme Muti se voit finalement condamnée à payer une amende de 500 euros.

© Sputnik. Alexeï Nikolski De ce que peut coûter un dîner avec Vladimir Poutine…

En première instance, l'actrice a été condamnée à une peine plus sévère: huit mois de prison avec sursis et une amende de 600 euros. Néanmoins, cette décision pénale avait déjà été adoucie, la mise en cause ayant dû verser 30.000 euros au théâtre de Pordenone. L'actrice sera dispensée de la peine de prison après le règlement de son amende de 500 euros, sans compter les 3.600 euros de dépens qu'elle est aussi condamnée à verser.

Selon la justice, Ornella Muti, 60 ans, a fourni un faux certificat médical indiquant qu'elle souffrait d'une laryngo-pharyngite afin de justifier son absence lors d'un spectacle au Teatro Giuseppe Verdi le 10 décembre 2010.

Or, les médias ont rapporté quelques jours plus tard que Mme Muti avait assisté le jour même à un dîner caritatif à Saint-Pétersbourg en présence de Vladimir Poutine, alors Premier ministre russe, et de nombreuses célébrités, dont l'acteur Kevin Costner.