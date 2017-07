Les USA réussissent un essai du système THAAD en Alaska

Un missile-cible, lancé du nord d'Hawaï, a été abattu avec succès par le système de missiles antibalistiques américain THAAD déployé en Alaska. Des essais ont eu lieu mardi 11 juillet, selon Fox News. La manœuvre a eu lieu une semaine après que la Corée du Nord a lancé avec succès son premier missile balistique de portée intermédiaire capable d'atteindre l'Alaska.

«Ce test démontre les capacités du système d'armes THAAD et sa capacité d'intercepter et de détruire des menaces de missiles balistiques. Le THAAD continue de protéger nos citoyens, les forces déployées et les alliés d'une menace réelle et croissante», a indiqué après les essais le chef de la Missile Defense Agency (MDA), le lieutenant-général Samuel Greaves.

© REUTERS/ KCNA La Chine suspend sa coopération militaire avec la Corée du Nord

Auparavant, les États-Unis avaient également lancé à partir de la Corée du Sud des missiles sol-sol à courte portée quelques heures après le test de missile nord-coréen du 4 juillet. Le Pentagone a indiqué que les complexes de missiles THAAD, situés en Corée du Sud, étaient prêts à remplir leurs fonctions.