Lutte contre le terrorisme: le Qatar signe un accord avec Washington

© Sputnik. Valeri Melnikov Ultimatum des pays arabes: le Qatar doit indemniser les victimes du terrorisme

Le Qatar et les États-Unis ont signé un mémorandum d'accord concernant la lutte contre le financement du terrorisme, ont annoncé mardi des responsables des deux pays.

«Le Qatar est le premier pays à signer avec les États-Unis un programme pour la lutte contre le financement du terrorisme», a déclaré le ministre qatari des Affaires étrangères, Mohammed ben Abdulrahman Al Thani.

L'accord a été confirmé par le conseiller du secrétaire d'État américain, R.C. Hammond.

«Il s'agit d'un pas en avant prometteur», a souligné le responsable.

© AP Photo/ Andrew Harnik Donald Trump demande au Qatar de cesser de financer le terrorisme

Précédemment, quelques semaines après la visite de Donald Trump à Riyad, l'Arabie saoudite, l'Égypte, Bahreïn et les Émirats arabes unis avaient rompu les relations diplomatiques avec le Qatar avant d'adresser à Doha une liste de conditions destinées à modifier sa politique étrangère.

Dans le sillage de la crise, le Président Trump a accusé le Qatar de financer les extrémistes, saluant la «ligne dure» adoptée par les pays du Golf à l'égard de l'émirat. «Cela sera peut-être le début de la fin de l'horreur du terrorisme», a ajouté M.Trump sur son compte Twitter, tout en indiquant que le Qatar avait été «montré du doigt» par les dirigeants des pays du Golfe.

Le Qatar héberge la plus grande base aérienne américaine dans la région, siège du commandement militaire des États-Unis chargé de l'ensemble du Proche-Orient, et abrite sur son sol plus de 10.000 soldats américains.