Moscou propose à ses partenaires de «réviser les cartes» militaires en Europe

Évoquant la situation sécuritaire dans le monde et, notamment, l'initiative visant à la création d'un espace de sécurité unifié dans l'ensemble de la région euro-atlantique à l'issue d'une rencontre non-officielle des ministres de l'OSCE, Sergueï Lavrov a appelé à «réviser les cartes» militaires en Europe.

«Nous proposons d'abord de nous mettre conjointement, avec la participation des militaires, à réviser les cartes afin de déterminer précisément qui possède des forces militaires en Europe et en quelle quantité, et examiner quelles doctrines militaires sont élaborées par chacun de nos pays et comment elles sont appliquées afin de comprendre où nous en sommes et comment l'on pourrait renforcer la confiance mutuelle, basée sur la transparence et l'ouverture», a-t-il déclaré.

Néanmoins, M.Lavrov a souligné que les pays membres de l'Otan «ne sont pas encore prêts à avoir ce genre de discussions» même si l'on peut déjà observer «certaines tendances positives parmi eux».

«J'espère que la prise de conscience de la nécessité de ce dialogue ouvert, honnête, sincère et égal ne prendra pas trop de temps», a conclu le chef de la diplomatie russe.

© Sputnik. Vladimir Fedorenko Un point de convergence entre la Russie et les USA enfin trouvé?

Plus tôt, Piotr Tolstoï, vice-Président de la Douma russe et chef de la délégation russe à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a annoncé que la Russie avait l'intention de collaborer avec les États-Unis contre le terrorisme dans le cadre d'un nouveau comité de l'OSCE. Selon lui, le comité sur la lutte contre le terrorisme dans le cadre de l'OSCE sera formé au cours des mois à venir et «sans doute, la Russie y sera représentée».