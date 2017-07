Donald Trump: «Twitter, c'est ma voix»

© AFP 2017 Francois Mori Stephen King bloqué par Donald Trump sur Twitter: «Devrais-je me tuer?»

Dans une interview accordée au journaliste du New York Times Magazine Mark Leibovich, l'actuel locataire de la Maison-Blanche a affirmé que rien ne le forcerait à cesser d'utiliser Twitter lors de sa présidence.

«C'est ma voix, et on ne me forcera jamais à ne plus utiliser les réseaux sociaux», a déclaré le Président américain.

Le journaliste a pour sa part reconnu que les tweets du Président Trump étaient parfois «plus informatifs que les points-presse de la Maison-Blanche».



Auparavant, un démocrate du Congrès américain a présenté un projet de loi proposant d'archiver tous les messages postés par le Président US sur les réseaux sociaux. Le document a été intitulé «covfefe», faisant référence à la célèbre erreur commise par Donald Trump dans un de ses tweets.

La page Twitter du chef d'État américain est actuellement suivie par plus de 33,7 millions de personnes, ce qui la place en 31e position dans le classement des comptes les plus suivis. Le compte de son prédécesseur Barack Obama figure en troisième position, avec plus de 91 millions d'abonnés.