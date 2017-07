70% des Ukrainiens n’auraient pas les moyens de voyager dans l’Union européenne

Le récent sondage réalisé par l'institut ukrainien des sondages de Gorchenin, conjointement avec le Fonds de Friedrich Ebert en Ukraine et en Biélorussie, a révélé que 71,6% des sondés n'étaient pas prêts à voyager en Europe durant l'année car ils n'avaient pas suffisamment d'argent.

D'ailleurs, 51,6% des sondés affirment n'avoir jamais mis les pieds à l'étranger, tandis que parmi les 42,7% d'Ukrainiens qui sont déjà sortis du territoire, un tiers déclare n'avoir jamais eu l'occasion de se rendre en Europe.

© AFP 2017 SERGEI SUPINSKY À peine entré en vigueur, le régime sans visa UE-Ukraine mis à mal par la Pologne?

Le régime sans visa entre l'Ukraine et l'Union européenne est entré en vigueur le 11 juin. Ainsi, les citoyens ukrainiens peuvent désormais se rendre sans visa dans les pays de la zone Schengen et en Islande, au Lichtenstein, en Norvège et en Suisse pour une durée n'excédant pas 90 jours dans les six mois suivant leur première entrée.

Pour franchir les frontières de l'Union européenne, les Ukrainiens auront besoin d'un passeport biométrique. Il est en outre recommandé d'être muni d'un billet de retour, d'une réservation d'hôtel, d'une invitation, d'une assurance médicale et d'une somme d'argent à raison d'au moins 45 euros par jour et par personne.

Néanmoins, si des « questions sérieuses » liées à la migration ou la sécurité surgissent, le régime sans visas peut être levé.