Moscou ironise suite à l’arrestation de deux Russes à Hambourg

Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, s'est exprimée via Facebook sur l'arrestation de deux citoyens russes en lien avec les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre en marge du sommet du G20 à Hambourg.

«On va nous raconter que deux Russes ont mis à sac Hambourg. Et on ajoutera après réflexion qu'ils l'avaient fait sur l'instruction du Kremlin. J'ouvre l'agence d'information et de voyance Boule de cristal», a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Il a été annoncé précédemment que deux Russes avaient été arrêtés à Hambourg suite aux violences des antimondialistes lors du sommet du G20.

Le Parquet de Hambourg a déclaré que les Russes étaient accusés d'avoir infligé des lésions corporelles graves et de ne pas avoir obtempéré aux injonctions des forces de l'ordre. Ils risquent de six mois à dix ans de prison.