Les salaires de Daech révélés par Sputnik

Les salaires de Daech, révélés en exclusivité par Sputnik grâce à la police fédérale irakienne, varient en fonction de leur statut familial et du nombre d'enfants dans les familles des djihadistes. Ainsi, selon le document retrouvé dans la partie ouest de Mossoul, on peut voir que le salaire le plus bas du mois d'octobre 2016 est celui d'un célibataire qui ne gagnait que 72 dollars américains ou 95.000 dinars irakiens (63 EUR). De plus, 40 dollars (35 EUR) étaient retenus sur son salaire pour payer sa nourriture, le djihadiste ne touchait, en définitive, que 32 dollars (28 EUR).

© Sputnik. NAZEK MOHAMMED Salaires de Daech

Prenons un autre exemple, Abu Jana, né en 1991, marié avec trois enfants, a touché à la même période 184 dollars (161 EUR) ce qui est toujours relativement peu comparé à Abu Nasser, née en 1962, marié avec six enfants, qui a gagné 256 dollars (224 EUR).

© REUTERS/ Erik De Castro Général US: les coups de filet antiterroristes à Mossoul dureront encore quelques semaines

En outre, la somme de 40 dollars (35 euros) destinée à payer les repas des djihadistes restait inchangée malgré les différences de situation familiale.

D'ailleurs, une source locale à Mossoul a informé Sputnik que le montant des salaires pouvait également varier en fonction des circonstances. La paie est liée au nombre de femmes et d'enfants mais ne pouvait dépasser 300 dollars (262 euros).

Les meilleurs salaires étaient attribués aux blessés démobilisés touchés par des frappes de la coalition internationale ou lors d'attaques terroristes à la voiture piégée, relate la même source.

Dans le même temps, les djihadistes qui ont fui en Turquie avant le début de l'opération de libération de la province de Ninive ont été privés de tous leurs avantages, a confié à Sputnik une autre source informée à Mossoul. Cette décision a été expliquée par la crise financière au sein de Daech après la perte des champs pétroliers dans la ville d'Al Kayara, au sud de Mossoul en octobre dernier.

Quels salaires pour les chefs de Daech?

À en croire la source informée, les chefs de cette organisation terroriste touchaient l'argent de la vente des biens des maisons capturées en plus de leur salaire. En outre, «les supérieurs de Daech» étaient mieux nourris, ils recevaient les meilleurs plats irakiens.

Selon la même source, les salaires des chefs de Daech pouvaient monter jusqu'à 500 dollars (436 EUR), voire même plus. Néanmoins, cette année, ils ont connu des interruptions de paiements à cause des destructions de banques par les bombardements de la coalition internationale.

Et quels salaires en 2014?

D'après les données obtenues par Sputnik, Daech jouissait d'une situation financière bien meilleure les premières années de contrôle des provinces de Ninive et d'Al-Anbar. Selon la source d'information de Sputnik à Mossoul, à cette époque, le salaire d'un djihadiste étranger de Daech était d'environ 1.300 dollars (1.133 EUR). Ils recevaient aussi une maison, une voiture, de l'essence et une concubine.

Par contre, les membres de Daech issus de la population locale devaient se contenter de 600 dollars (523 euros).

Ces montants élevés s'expliquent par le contrôle des champs pétroliers et les ventes illégales de pétrole aux pays voisins.

L'offensive de l'armée irakienne visant à éliminer les djihadistes de Daech de la province de Ninive et de sa capitale, Mossoul, a été lancée en octobre 2016. Les troupes gouvernementales sont appuyées par des milices populaires et l'aviation de la coalition internationale dirigée par les États-Unis.

Dimanche 9 juillet, le commandant adjoint de l'unité de lutte antiterroriste, le lieutenant-général Abdel Wahab al Saidi, a hissé le drapeau irakien au-dessus du dernier repaire des terroristes dans la vieille ville de Mossoul, ce qui signifie la complète libération de la rive occidentale du Tigre.