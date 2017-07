Les chasseurs de nouvelle génération seront armés de laser

Selon les récentes informations sur les études consacrées à la conception des avions de combat du futur, il est peu probable que ces avions s'inscrivent dans une classification traditionnelle.

Le site defensetech.org signale qu'en termes de rayon d'action, le nouvel avion surpassera le F-22 Raptor ou le F-35 Joint Strike Fighter. Cependant, moins d'attention sera accordée à sa furtivité, d'autres caractéristiques étant privilégiées, notamment la vitesse.

Les spécialistes de l'étude de prospective aérienne «Air Superiority 2030» s'abstiennent de définir l'avion du futur comme bombardier ou chasseur: ils envisagent ses caractéristiques dans leur ensemble. L'accent est mis sur un système de capteurs, le rayon d'action, les chances de survie, la létalité, les types d'armes offensives et défensives, les capacités de vol piloté et non piloté.

Les experts signalent que dans cet avion, il faudra changer rapidement les munitions en fonction des menaces.

Il convient de noter plus spécialement que les nouveaux appareils pourraient être dotés d'armes laser. Selon les experts, les lasers sont «très souhaitables» et que «d'importants progrès ont été enregistrés» en la matière. Indépendamment de savoir quelle sera leur mission (offensive ou défensive), le problème est de les pouvoir intégrer dans une nouvelle plate-forme.