Sommet UE-Ukraine: Paris s’opposerait à une disposition sur l’adhésion de Kiev

© AFP 2017 ANP / Martijn Beekman Amsterdam veut des garanties de non-adhésion de l’Ukraine à l’UE

Les Pays-Bas s'opposent à l'idée d'évoquer les perspectives d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne dans la déclaration finale du sommet UE-Ukraine, relate DW citant sa propre source.

La position d'Amsterdam est soutenue par Paris et Berlin, selon le média.

Cependant, Kiev insiste pour que la disposition concernant ses perspectives d'adhésion à l'UE soit incluse dans le document final. Les autres dispositions ne soulèvent pas de critiques de la part de Bruxelles. Le sommet débutera le 13 juillet à Kiev.

«L'Ukraine a bon nombre d'amis en Europe, et ils l'assurent tous que ces discussions ne font qu'irriter les partenaires européens et ne sont plus d'actualité», a indiqué une source de DW.

Pour les Pays-Bas, la perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'UE est une question épineuse, car lors d'un référendum ad hoc organisé dans ce pays en avril 2016, la plupart des Néerlandais ont voté contre l'accord d'association entre l'Ukraine et l'UE. Le parlement a dû ensuite soutenir le document en violation de l'opinion exprimée par les électeurs.

Le 11 juillet, l'UE a approuvé de façon définitive l'accord d'association entre l'Ukraine et l'UE. Le document devrait être signé le 1er septembre.