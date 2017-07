Les détails de la libération de Raqqa livrés par un officier de l’armée syrienne

Devant les caméras de Sputnik, un officier syrien a commenté en exclusivité le déroulement de l'opération menée par l'armée syrienne et les forces alliées à Raqqa, «capitale» de Daech en Syrie. Il a raconté que l'infanterie était soutenue par les aviations russe et syrienne et que l'offensive était menée sur plusieurs axes en même temps.

«Nous sommes déjà parvenus à placer sous notre contrôle 1.500 km carrés, des centaines de terrains agricoles, des villages, 400 puits pétroliers dont le pétrole a été vendu par les terroristes en Turquie», a raconté le militaire.

Cet officier syrien a de plus souligné que le fait d'avoir coupé les communications de Daech entre Raqqa et la partie orientale de la province du Hama pouvait être considéré comme une réalisation stratégique.

Le militaire a hautement apprécié l'aide de l'aviation russe pendant les attaques contre les convois de Daech. Il a cependant reconnu que les djihadistes pilonnaient les positions de l'armée syrienne. Des kamikazes à bord de voitures piégées tentent aussi régulièrement de pénétrer sur le territoire tenu par l'armée syrienne, mais les militaires repoussent leurs attaques.

«L'armée syrienne prépare la reprise de l'aérodrome d'Al Tabka (dans la province de Raqqa). Le soutien aérien sera assuré par l'aviation russe», a dit l'officier précisant que les unités syriennes se trouvaient à 15 km de cet aérodrome militaire.