Des vaisseaux fantômes? L’Irak reçoit des corvettes commandées en 1980 en Italie

Deux corvettes de classe Assad de construction italienne ont atteint, 36 ans plus tard, le port d'Umm Qasr en Irak. Selon le blog russe bmpd du Centre d'analyse des stratégies et des technologies, les corvettes Musa bin Nusayr et Tariq ibn Ziyad ont été commandées par le gouvernement de Saddam Hussein au titre d'un contrat de 2,4 milliards de dollars (2,1 milliards d'euros) en 1980. L'accord prévoyait au total la construction, pour la Marine irakienne, d'un ensemble de navires composé de quatre frégates de type Lupo, six corvettes de type Assad ainsi que d'un bateau d'approvisionnement et d'un quai flottant.

Après le déclenchement de la guerre Iran-Irak, le gouvernement de Saddam Hussein avait été en mesure de payer uniquement pour le quai, le bateau d'approvisionnement et pour deux corvettes, qui ont été techniquement remis aux équipages irakiens en 1986, mais retenus en Italie jusqu'au paiement final. La phase de transport suivante avait été suspendue en raison des combats en cours, puis annulée après l'agression irakienne contre le Koweït en 1991. Le reste des navires a été vendu dans les années 1990, lorsque l'Irak faisait l'objet de sanctions. Quatre frégates ont rejoint la Marine italienne et quatre corvettes ont été vendues à la Malaisie.

© AFP 2017 Armend Nimani Les carabiniers italiens formeront les policiers de Mossoul

Après les négociations du nouveau gouvernement irakien, le quai flottant a été transporté en 2010 en Irak et est maintenant utilisé à des fins civiles. En 2011, l'Irak a signé un accord avec la société de construction navale italienne Fincantieri portant sur la réparation et la modernisation des corvettes Musa bin Nusayr et Tariq ibn Ziyad. L'accord prévoyait le retour en Irak des deux corvettes réparées et modernisées pour un montant total de 300 millions de dollars (262 millions d'euros).

Comme le souligne le blog bmpd, l'accord signé sur la réparation et la modernisation de corvettes n'a de toute évidence pas été rempli et les navires ont été transportés sous la forme technique qu'ils avaient durant la première moitié des années 1980. Cela soulève des questions au sujet de leur état opérationnel.