Arrivé dans la région de Soumy (nord-est de l'Ukraine), Piotr Porochenko a chanté les vertus de l'armée ukrainienne qui a vu le jour au cours des trois dernières années.

Précédemment, il avait affirmé que l'armée ukrainienne était «une des meilleures en Europe en termes de combativité».

«Les actuels défenseurs de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'État ukrainien ont déjà prouvé et prouvent que l'armée ukrainienne créée au cours de ces trois dernières années a été remise sur pied et est une des plus efficaces sur le continent», s'est enflammé le président ukrainien ajoutant que l'armée était «apte au combat et avait un moral excellent».

© AP Photo/ /Efrem Lukasky 500 soldats ukrainiens se sont suicidés après avoir combattu dans le Donbass

Selon le témoignage du ministre ukrainien de l'Intérieur Arsen Avakov, près de 500 militaires impliqués dans l'«opération antiterroriste» dans le Donbass se sont suicidés après être revenus du front.

Ajoutons que des militaires ukrainiens des troupes de la défense antiaérienne ont renversé en pleine rue un canon antiaérien dans le cadre de préparatifs à une parade militaire ou comment leurs collègues ont renversé un char de combat au lieu de le monter sur la remorque.