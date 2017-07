L’ex-Président brésilien condamné à 9,5 ans de prison pour corruption

L'ex-Président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a été condamné à neuf ans et six mois de prison dans une affaire de corruption, relatent les médias latino-américains.

M.da Silva a été reconnu coupable d'avoir accepté 3,7 millions de réaux brésiliens (environ un million d'euros) de la part de l'entreprise d'ingénierie OAS en remerciement de son intervention pour l'attribution de contrats avec la compagnie pétrolière publique Petrobras.

Selon un récent sondage publié par le quotidien Folha de S.Paulo, l'ancien Président de gauche est un favori parmi les possibles candidats à la présidentielle programmée pour 2018, 30% des Brésiliens étant prêts à voter pour lui.

Or, si ce verdict est confirmé en appel, M.da Silva ne sera pas en mesure de se présenter à l'élection. Il s'agit d'une première dans l'histoire du Brésil où un ancien Président se voit condamné à une peine de prison.

Plus tôt dans la semaine, le juge Sergio Moro avait condamné à plus de 12 ans de prison Antonio Palocci, ex-ministre de l'Économie de Lula, reconnu coupable d'avoir détourné plus de 10 millions de dollars pour financer les campagnes du Parti des Travailleurs (PT).