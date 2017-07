L’iceberg géant détaché de l’Antarctique ne menace pas la navigation

«Les icebergs en Antarctique ne présentent aucune menacent pour les navires, car la navigation commerciale dans l'océan Austral est interdite. Il peut fondre pendant des décennies», a affirmé le chef de l’Institut de recherche de l'Arctique et de l'Antarctique Vassili Smolianitski commentant le phénomène extraordinaire.

© AFP 2017 TORSTEN BLACKWOOD Un iceberg 60 fois plus grand que Paris se détache de l’Antarctique

Selon l'institut, qui surveille l’état de la couverture glaciaire, l’iceberg a été immatriculé A23a et a une superficie de 44 par 40 milles nautiques (environ 6.000 kilomètres carrés). Dans le même temps, M.Smolianitski a noté que le détachement de grandes banquises était un phénomène régulier pour l'Antarctique qui se produit plusieurs fois par an.

«En général, les grands icebergs circulent autour de l'Antarctique en raison du courant antarctique. Ensuite, ils peuvent être entraînés par les courants du Pacifique vers des eaux chaudes, et commencent à y fondre», a précisé le scientifique.

Plus tôt, des chercheurs britanniques avaient informé qu’un iceberg de mille milliards de tonnes, l'un des plus gros jamais vus, s'était détaché de la plate-forme de glace Larsen C du continent Antarctique.