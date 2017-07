Trêve en Syrie, un exemple d'une coopératon réussie entre la Russie et les USA

Évoquant les récents progrès obtenus dans le cadre du dossier syrien dans un entretien à la chaîne CBN News, Donald Trump a déclaré que la trêve qui est actuellement en vigueur est un signe de succès important pour le dialogue russo-américain.

«Je trouve que nous avons eu une excellente rencontre. Nous avons fait une chose, nous nous sommes accordés sur un cessez-le-feu sur une zone importante de la Syrie, plongée dans un terrible chaos et d'horribles meurtres. Et quatre jours à peine se sont écoulés depuis lors, la trêve est déjà respectée depuis quatre jours. Les cessez-le-feu précédents n'ont point été respectés», a souligné le dirigeant américain.

«C'est parce que les Présidents Poutine et Trump sont arrivés à un accord et voilà le cessez-le-feu est observé», a-t-il ajouté.

De même, malgré des objectifs divers, les deux dirigeants peuvent se comprendre sur bien d'autres questions:

© REUTERS/ Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung Trump trouve s’être bien entendu avec Poutine

«Il [Vladimir Poutine, ndlr] veut du bien pour la Russie, moi je veux ce qui est bon pour les États-Unis», a affirmé M.Trump. «Je crois que, comme en Syrie, nous pouvons parvenir à un accord, convenir sur un cessez-le-feu, et il y a bien d'autres cas où nous pourrions nous accorder.»

Le cessez-le-feu sur le territoire syrien annoncé par Moscou et Washington vendredi le 7 juillet après un tête-à-tête entre le Président russe et son homologue américain est entré en vigueur le 9 juillet à midi (9h GMT). Il s'agit d'une nouvelle tentative de mettre fin aux hostilités qui ne cessent depuis six ans.

Un responsable du département d'État américain a indiqué que de nouvelles discussions seront nécessaires pour définir plusieurs aspects essentiels de cet accord, à commencer par le contrôle de son application.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que l'accord incluait «la garantie d'un accès humanitaire et la mise en place de contacts entre l'opposition dans la région et un centre de contrôle qui sera établi dans la capitale jordanienne».