Trump sur la rencontre avec Poutine: «J’ai été très dur»

Le Président américain Donald Trump a raconté que lors de sa rencontre avec le dirigeant russe Vladimir Poutine il s'était comporté assez durement.

«J'ai été très dur dans la communication avec Poutine», a indiqué M.Trump lors d'une interview à l'agence Reuters.

© AFP 2017 Tobias SCHWARZ Vladimir Poutine et Melania Trump, de quoi ont-ils parlé?

Par ailleurs, il a souligné que les deux leaders ont des «relations très importantes qui pourraient aider à sauver plusieurs vies, par exemple, par le biais de la trêve en Syrie».

Le Président américain a également avoué qu'il voulait s'enquérir auprès de Poutine sur la question de son soutien lors de la campagne présidentielle.

«Je voulais demander à Poutine s'il m'avait vraiment soutenu», a-t-il déclaré.

Cependant, M.Trump a souligné qu'il avait déjà pris plusieurs mesures qui, selon lui, ne devraient pas plaire à Moscou.

«Regardez ce que j'ai fait. Les prix du pétrole ont baissé. On vend du gaz naturel liquéfié à la Pologne. C'est ce que Poutine ne veut pas. De plus, on a alloué un autre 56 milliards de dollars pour la production de l'équipement militaire, par rapport au budget de l'année dernière. Poutine ne veut pas de tout cela, pourquoi devrait-il me soutenir?» a-t-il précisé.

Le premier tête-à-tête entre Donald Trump et Vladimir Poutine s'est achevé à Hambourg, en marge du sommet du G20, après deux heures et demie de discussions. Le Président Donald Trump a qualifié de «formidable» sa première rencontre avec le dirigeant russe.