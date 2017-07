Les scandales autour des «liens» de Trump servent à préparer sa destitution

Commentant la proposition de deux congressistes américains d'annoncer la destitution du chef d'État américain Donald Trump, le chef de la commission pour les affaires internationales du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe), Konstantin Kossatchev, a estimé qu'ils se servaient du scandale médiatique autour du Président et de son équipe pour préparer une procédure d'impeachment.

«La soumission de l'acte de destitution du Président des États-Unis à la Chambre des représentants par deux congressistes américains n'est que la suite logique de cette chasse aux sorcières organisée par les Démocrates depuis leur défaite aux élections. Cela confirme encore plus le fait que le sujet russe n'est qu'un prétexte et non la cause. Comme l'on peut le voir, les hommes politiques américains ne savent pas perdre, tout simplement», a déclaré Konstantin Kossatchev à Sputnik.

Par ailleurs, le sénateur russe a relevé que les personnalités clés du Parti démocrate au Congrès ont pris leurs distances avec cette initiative, vu que l'acte en question n'a été signé que par deux parlementaires. Selon M.Kossatchev, les ténors du Parti démocrate estiment qu'en ce moment, ces affaires ne font qu'unir les Républicains et que la procédure n'aurait donc pas le succès attendu devant la Chambre des représentants des États-Unis.

«Mais il n'y a nul doute que cet atout sera joué tôt ou tard […] dès qu'il aura une masse d'arguments suffisante susceptibles d'influencer la position des Républicains», a remarqué M.Kossatchev.

En outre, le sénateur a émis l'hypothèse selon laquelle l'histoire sur les liens présumés entre l'équipe de Trump et Moscou ne ferait que gonfler tandis que son déroulement serait de plus en plus fantasmagorique.

«C'est avec surprise que l'on apprend en Russie les noms des acteurs agissant soi-disant au nom du Kremlin, inconnus jusqu'ici, des enquêtes américaines. De même, en ce qui concerne les nouveaux faits sensationnels des liens secrets des proches de l'entourage du Président américain, qui s'arrêtent au niveau d'un "ils ont parlé un jour"», a conclu le sénateur.

Auparavant, deux congressistes américains, Brad Sherman et Al Green, se sont faits remarquer avec leur initiative portant sur le lancement d'une procédure de destitution du chef d'État américain Donald Trump, l'accusant de mettre des obstacles à l'enquête menée à l'encontre de la prétendue ingérence russe au cours des élections présidentielles aux États-Unis.

Les autorités russes et américaines ont nié à plusieurs reprises avoir des liens politiques ou d'affaires entre elles.