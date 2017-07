Moscou: Berlin, Paris et Washington doivent pousser Kiev à respecter les accords de Minsk

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a expliqué que Moscou attendait beaucoup de ses partenaires du Format Normandie et espérait qu'ils influenceraient les autorités de Kiev en vue d'une résolution du conflit en Ukraine dans le cadre des accords de Minsk.

«La résolution de la crise ukrainienne par le biais de l'exécution systématique, complète et honnête des accords de Minsk, contribuera à la désescalade sur notre continent. Pour l'instant, les capacités de Kiev de faire sa part du travail suscitent des doutes et nous espérons que l'Allemagne et la France, en tant que partenaires du Format Normandie, ainsi que les États-Unis, qui ont une influence particulière sur le gouvernement de Kiev, utiliseront leurs leviers pour changer cette situation», a déclaré M.Lavrov dans son discours dans le Fond de Körber.

En avril 2014, Kiev a entamé une opération militaire contre les républiques de Lougansk et de Donetsk qui avaient proclamé leur indépendance à l'issue du coup d'État ukrainien de février 2014. Selon les données actualisées de l'Onu, le conflit a déjà fait plus de 10 000 morts.

De leur côté, les républiques autoproclamées de Lougansk et de Donetsk ont déclaré que le règlement du conflit devait se baser sur les accords de Minsk et que tout autre scénario était inacceptable.