Tsahal bientôt renforcé par des drones multi-armes

Le drone TIKAD est un multirotor à huit vis capable de transporter des armes à feu de différents types, à commencer par des fusils et des lance-grenades. Le drone est équipé d'une suspension spéciale pour les armes, ce qui permet d'effectuer des tirs de précision et de limiter efficacement le recul de l'arme. L'appareil sans-pilote est conçu pour éliminer des terroristes dans les zones urbaines avec un aménagement dense et un grand nombre de civils. Les principales cibles du drone TIKAD sont les tireurs d'élite et les combattants armés de lance-grenades tapis sur les toits des bâtiments.

© AFP 2017 YOAV LEMMER Modernisation de l’armée israélienne: les lamas bientôt remplacés par des robots

Le drone TIKAD n'est pas équipé de pilote automatique ou d'intelligence artificielle. Le pilotage est donc exclusivement manuel, ce qui rend sa conception plus simple et surtout plus économique, indique le portail.

Bien sûr, ces drones armés ne remplaceront pas les forces spéciales professionnelles, mais augmenteront considérablement les moyens des unités antiterroristes en contribuant notamment à réduire le temps entre la détection de l'ennemi et sa neutralisation. Auparavant, il fallait demander un appui feu, ce qui demande beaucoup de temps.