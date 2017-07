Trump: le cessez-le-feu en Syrie prouve la réussite des entretiens avec Poutine

A l’occasion de sa visite à Paris sur l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron, Donald Trump a estimé que l’instauration et le maintien du cessez-le-feu dans le sud de la Syrie prouvait que le dialogue entre les États-Unis et la Russie évoluait dans la bonne direction, abordant, notamment, sa récente rencontre avec Vladimir Poutine en marge du sommet du G20.

«En ayant un dialogue, nous avons pu obtenir un cessez-le-feu. Il va durer un certain temps et, pour être honnête, nous travaillons sur un deuxième cessez-le-feu dans une partie très difficile de la Syrie», a déclaré M.Trump.

«Et si nous parvenons à cela et régler quelques autres détails, les tirs cesseront instantanément en Syrie. Et ce serait une chose merveilleuse», a ajouté le numéro un américain.

Plus tôt, l'émissaire spécial américain au sein de la coalition internationale en Syrie et en Irak Brett McGurk avait déclaré que les États-Unis s’étaient dits «encouragés» par leur arrangement récent avec la Russie sur le cessez-le-feu en Syrie, qualifiant l’initiative d’un pas important sur le chemin de la lutte pour l'intégrité territoriale du pays.

© AP Photo/ Manu Brabo La guerre a déjà coûté 200 mds EUR à la Syrie

Le cessez-le-feu sur le territoire syrien annoncé par Moscou et Washington vendredi 7 juillet après un tête-à-tête entre le Président russe et son homologue américain est entré en vigueur le 9 juillet à midi (9h GMT). Il s'agit d'une nouvelle tentative de mettre fin aux hostilités qui durent depuis déjà six ans.

Donald et Melania Trump sont arrivés à Paris à l'invitation du Président français Emmanuel Macron pour la célébration de la Fête nationale qui aura lieu le 14 juillet. M. Macron l'a officiellement accueilli en milieu d'après-midi à l'hôtel national des Invalides. Les deux chefs d'État ont eu un entretien à l'Élysée, suivi d'une conférence de presse commune. Ils assisteront ensemble au défilé militaire de la fête nationale vendredi matin sur les Champs-Élysées.