Trump ne croit pas que Vladimir Poutine aurait pu le soutenir aux élections US

Selon Donald Trump, Vladimir Poutine n'aurait pas pu lui accorder son soutien aux élections présidentielles américaines.

«La prochaine fois que je vais rencontrer M.Poutine, je pense lui poser la question "Qui avez-vous réellement soutenu?", parce que je ne peux pas imaginer qu'il me soutienne moi», a déclaré M.Trump, cité par l'agence Bloomberg.

À en juger par les paroles du chef d'État américain, il n'a pas posé cette question à Vladimir Poutine en marge du sommet du G20 à cause de l'agenda des négociations et de l'importance de la question du régime du cessez-le-feu en Syrie.

Le locataire de la Maison-Blanche a également expliqué son point de vue sur le non soutien de Moscou aux élections américaines par le fait qu'il prônait le développement et la suprématie des Forces armées américaines, ainsi que le renforcement des frontières et du rôle des États-Unis en tant que pays exportateur de pétrole.

Le premier tête-à-tête entre Donald Trump et Vladimir Poutine s'est achevé à Hambourg, en marge du sommet du G20, après deux heures et demie de discussions. Le Président Donald Trump a qualifié de «formidable» sa première rencontre avec l'hôte du Kremlin. De même, M.Trump a estimé qu'il s'était «très, très bien» entendu avec son homologue russe Vladimir Poutine.