Washington refuse des visas aux remplaçants des diplomates russes expulsés

La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a fait savoir vendredi que Washington empêcherait l'octroi des visas aux diplomates russes qui devaient remplacer les 35 employés de l'ambassade de Russie expulsés des États-Unis en décembre dernier.

«Non seulement Washington n'a pas annulé la décision d'expulser nos employés, mais il a également refusé d'accorder des visas à ceux qui doivent aller les remplacer», a-t-elle déclaré lors d'un point presse.

En outre, Mme Zakharova a promis que Moscou réagira par des mesures de rétorsion face à Washington.

«S'il n'y a pas de progrès, nous devrons vraiment prendre des contre-mesures, nous avons averti de cela à plusieurs reprises… Nous avons de quoi riposter», a déclaré la porte-parole.

© Sputnik. Vladimir Pesnya Moscou a détecté des intrusions dans les sites russes saisis aux USA

Selon elle, l'adoption des contre-mesures dépend des résultats des négociations entre le diplomate russe Sergueï Riabkov et son homologue américain Thomas Shannon, prévues pour le 17 juillet à Washington.

En décembre 2016, Barack Obama, alors Président des États-Unis, avait annoncé une série de mesures destinées à sanctionner Moscou pour son ingérence présumée dans l'élection présidentielle américaine, accusations catégoriquement rejetées par le Kremlin. Les États-Unis avaient alors expulsé 35 diplomates russes et fermé deux complexes résidentiels de la mission diplomatique russe à New York et dans l'État du Maryland, près de Washington.