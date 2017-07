La projection du «Rêve chinois» désormais obligatoire dans les cinémas en Chine

Les autorités chinoises ont enjoint aux propriétaires de cinémas de projeter, à partir du 1er juillet, avant les films, des spots faisant la propagande du «Rêve chinois» et des «valeurs fondamentales du socialisme». Ils seront projetés jusqu'en octobre, mois de la tenue du 19e congrès du Parti communiste chinois, événement politique majeur de l'année.

La vidéo intitulée «Gloire et rêve: notre rêve chinois» dure quatre minutes.

La décision a été adoptée le 22 juin par la Direction principale pour la presse, la radio et la télévision. Le clip a été tourné par la compagnie nationale de radiotélévision CCTV avec la participation de nombreuses stars chinoises et internationales, parmi lesquelles Jackie Chan et Li Bingbing. Il a été présenté le 24 juin.

Les acteurs lisent des extraits d'œuvres chinoises classiques ou des citations de dirigeants du passé. Ainsi, l'acteur hongkongais Donnie Yen a lu une citation de Mao Zedong.

Les spectateurs ont réagi à l'innovation d'une manière différente. Selon le Global Times, «certains spectateurs ont été intéressés, d'autres viennent exprès 10 minutes plus tard pour ne pas regarder la vidéo».

Le concept du «Rêve chinois» a été avancé par le président Xi Jinping, peu après son arrivée au pouvoir en 2012. Le concept appelle tous les Chinois à avancer vers «le grand rêve de la renaissance de la nation chinoise» et fait partie d'une vaste campagne idéologique lancée par le nouveau Président afin de rappeler aux Chinois les valeurs du socialisme, former leur conscience civique et renforcer le prestige du parti.