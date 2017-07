Moscou: toute condition dans la restitution des biens diplomatiques russes est illégale

Le ton du Kremlin se durcit dans le dossier russo-américain sur la restitution des biens immobiliers diplomatiques saisis par l'administration Obama en décembre 2016. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Moscou ne tolérerait aucune condition pour la restitution de ces biens diplomatiques à la Russie.

«La restitution de la propriété diplomatique russe ne peut pas et ne doit pas être conditionnée par quoi que ce soit, cela contrevient catégoriquement au droit international», a déclaré Dmitri Peskov aux journalistes.

Précédemment, un responsable de la Maison Blanche a déclaré que les États-Unis pourraient restituer les biens diplomatiques à la Russie sous certaines conditions à remplir de la part de Moscou. La réponse de M. Peskov a été courte: «Hors de question».

© Sputnik. Vladimir Pesnya Washington refuse des visas aux remplaçants des diplomates russes expulsés

Lors d'un point de presse vendredi, la porte-parole de la diplomatie russe a évoqué des mesures de rétorsion contre Washington. Selon elle, l'adoption des contre-mesures dépend des résultats des négociations entre le diplomate russe Sergueï Riabkov et son homologue américain Thomas Shannon, prévues pour le 17 juillet à Washington.

En décembre 2016, Barack Obama, alors Président des États-Unis, avait annoncé une série de mesures destinées à sanctionner Moscou pour son ingérence présumée dans l'élection présidentielle américaine, accusation catégoriquement rejetée par le Kremlin. Les États-Unis ont alors expulsé 35 diplomates russes et fermé deux complexes résidentiels de la mission diplomatique russe à New York et dans l'État du Maryland, près de Washington.