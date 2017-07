Le Brexit contraint easyJet à créer une nouvelle compagnie aérienne

Vendredi 14 juillet, la compagnie aérienne britannique easyJet a annoncé son intention de créer une nouvelle société en Autriche, selon son site Web officiel.

La nouvelle compagnie s'appellera easyJet Europe. Son quartier général sera situé à Vienne.

La société easyJet a pris la décision de créer une nouvelle entreprise de transport aérien pour ne pas perdre le droit d'effectuer des vols entre les pays de l'Union européenne après la sortie du Royaume-Uni, en 2019. D'après les règlements de l'UE, pour pouvoir effectuer des vols à l'intérieur de l'Europe unie une compagnie aérienne doit posséder un certificat de transporteur aérien livré par un des pays membres de l'UE.

«Le processus d'accréditation est actuellement en cours, easyJet compte obtenir l'AOC dans un avenir proche», toujours d'après le site de la société.

La compagnie aérienne a choisi l'Autriche car ce pays «respecte strictement les règlements européens de sécurité», relate l'agence Reuters. Auparavant, l'entreprise de transport aérien Lufthansa a également choisi L'Autriche pour l'enregistrement de sa compagnie aérienne lowcost Eurowings, ce qui a suscité de vives critiques de la part des syndicats aériens en Allemagne.

easyJet envisage d'enregistrer 110 de ses avions dans la nouvelles société et compte boucler ce processus avant la sortie du Royaume-Uni de l'UE.

La compagnie aérienne lowcost easyJet a été fondée en 1995. Son QG est situé à l'aéroport britannique de Luton. La flotte de la compagnie comprend plus de 260 avions (Airbus A320 et A319). En 2016, easyJet a transporté 74,5 millions de passagers et n'est dépassée à ce titre que par la société irlandaise Ryanair (117 millions de personnes).