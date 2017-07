Reprise des combats entre Daech et l’armée irakienne à Mossoul-Ouest

Les combats ont repris entre l'armée irakienne et le groupe terroriste Daech dans l'ouest de la ville de Mossoul, dont la libération a été annoncée lundi. Les batailles ont repris vendredi dans l'après-midi sur les deux rives du Tigre, en particulier dans les quartiers d'Al-Chakhwan et d'Al-Kyliat, dans les environs de la Vieille ville. L'aviation et les milices populaires aident les troupes gouvernementales, ont précisé des témoins.

«Des hélicoptères de l'armée [irakienne, ndlr] ont réalisé plusieurs frappes contre des cibles sur le territoire de la Vieille ville», a raconté l'un des témoins privé depuis deux jours d'accès à son quartier à cause des combats.

L'interlocuteur de l'agence a souligné que les véhicules des miliciens «gagnaient de manière incessante» le centre historique de Mossoul durant la journée.

«Une seule famille a pu quitter la Vieille ville jusqu'ici», a-t-il expliqué.

© AFP 2017 Armend Nimani Les carabiniers italiens formeront les policiers de Mossoul

Les djihadistes se cachent dans le sous-sol des immeubles résidentiels du quartier et tiennent toujours en otage plusieurs civils, selon des habitants de Mossoul-Ouest.

Malgré la récente libération de la ville, les combats ont repris jeudi dans certains quartiers de l'ouest de Mossoul, les forces irakiennes ne parvenant pas à avancer et attendant des renforts.

Le10 juillet, le Premier ministre irakien Haïder al-Abadi avait annoncé la libération officielle de Mossoul, reprise aux djihadistes de Daech après neuf mois de violents combats. De son côté, le lieutenant-général américain Stephen Townsend, chef des forces de la coalition anti-Daech, a souligné que le nettoyage de la ville devrait durer encore plusieurs semaines.