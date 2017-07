Président vénézuélien: «Je ressemble à Saddam Hussein»

© REUTERS/ Carlos Eduardo Ramirez Une voiture fonce dans des manifestants au Venezuela

«Je ressemble à Saddam Hussein, au Saddam Hussein vivant», a déclaré le Président vénézuélien, béret rouge sur la tête et en uniforme camouflage de la police bolivienne (PNB), devant une foule d'étudiants rassemblée à Caracas, relatent les médias locaux.

Rappelons que le régime du Président irakien Saddam Hussein (1979-2003) a été renversé en avril 2003 à la suite d'une campagne militaire américaine. La cour suprême irakienne l'a inculpé pour la mort de 148 habitants du village irakien de Doujaïl en 1982 et l'a condamné à mort. La peine a été exécutée en décembre 2006.

De violentes manifestations se déroulent au Venezuela de manière quasi quotidienne depuis début avril, sur fond de crise économique sans précédent dans ce pays riche en hydrocarbures.

L'opposition, majoritaire au Parlement depuis les élections législatives de décembre 2015, accuse le Président Nicolas Maduro d'avoir plongé le pays dans le chaos économique et une inflation rampante, de bafouer les lois en vigueur et de recourir à la justice en vue d'incarcérer ses adversaires politiques. Les manifestants réclament le départ de M.Maduro de son poste et l'organisation d'une élection présidentielle anticipée.