Le nouvel ambassadeur russe en Turquie arrive à Ankara

Désigné par le Président russe en juin dernier, le nouvel ambassadeur russe à Ankara, Alexeï Erkhov, est arrivé samedi matin en Turquie, a indiqué à Sputnik le porte-parole de l'ambassade russe à Ankara, Aleksandr Lechoukov.

«Alexeï Erkhov est arrivé aujourd'hui à Ankara. Il a été accueilli à l'aéroport par le directeur du Département des services du protocole, Şevki Mütevellioğlu», a précisé l'interlocuteur de Sputnik.

Bien que les lettres de créance ne lui aient pas encore été remises, Erkhov participera samedi à une session parlementaire spéciale à l'occasion de la commémoration annuelle du putsch raté, sur invitation spéciale du président du parlement turque İbrahim Kahraman, en coordination avec le Président turc Recep Tayyip Erdogan.

Pour rappel, un homme armé a tiré, le 19 décembre 2016, dans le dos de l'ambassadeur russe en Turquie, Andreï Karlov, au moment où le diplomate visitait l'exposition photo «La Russie vue par les Turcs» à Ankara.

L'agresseur, né en 1994, s'appelait Mevlut Mert Altintas et était membre d'une unité spéciale de la police. Il a été abattu au cours de l'opération policière lancée suite à l'attaque.

Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe d'individus a tenté un coup d'État militaire en Turquie. Les principaux troubles ont eu lieu à Ankara et à Istanbul. Les autorités turques ont accusé le prédicateur Fethullah Gülen d'avoir organisé le putsch manqué et ont demandé aux États-Unis de l'extrader. L'imam lui-même a désapprouvé le putsch et a déclaré qu'il n'y était pas lié.

Depuis la tentative de coup d'État, plus de 46.000 personnes ont été arrêtées et plus de 100.000 limogées ou suspendues.