Damas reprend quatre champs pétrolifères à Raqqa et Deir-ez-Zor

Une source militaire syrienne a fait rapport à Sputnik des réussites de l'armée gouvernementale:

«L'armée arabe syrienne a repris le contrôle d'un certain nombre de villages dans le sud de la province de Raqqa et dans l'ouest de Deir-ez-Zor. Elle a reconquis quatre champs pétrolifères, soit ceux de Dbeissan, de Wahab, de Fahed et de Kabir», a-t-elle affirmé.

Toujours selon des sources au sein de l'armée, la situation dans la plupart des régions du pays est positive. L'armée continue son offensive en éliminant les terroristes de Daech à Raqqa, Homs, Soueïda et Hama.