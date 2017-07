Kiev-UE: «La lune de miel» touche à sa fin

Le dernier sommet Ukraine-Union européenne, tenu à Kiev les 12-13 juillet, entrera dans l'histoire comme «le plus raté» des dernières années», a déclaré le directeur de l'Institut ukrainien d'analyse et de gestion politique, Rouslan Bortnikov.

Selon lui, les résultats du sommet Ukraine-UE indiquent que l'Occident est prêt à rompre avec l'équipe de Piotr Porochenko.

«La lune de miel entre l'Ukraine et l'UE tire à sa fin. Nous sommes désormais au stade de la "cohabitation par nécessité"», indique l'expert.

L'UE se montre fronce de plus en plus les sourcils devant les sommes consacrées à l'Ukraine, car un grand nombre de groupes politiques au sein de l'UE exigent l'audit de cet argent et se disent de plus en plus critiques envers les autorités ukrainiennes, explique M. Bortnikov.

Le 19e sommet UE-Ukraine, tenu à Kiev les 12-13 juillet, a terminé sans la déclaration commune devenue traditionnelle, les parties n'étant pas parvenues à un consensus sur le texte. Selon les règles de la diplomatie européenne, l'absence de déclaration commune est symptomatique de la crise profonde dans les relations.