L’aéroport de Benghazi rouvert après 3 ans de guerre incessante

Après trois ans d'affrontements dans la ville libyenne de Benghazi, l'aéroport Benina a repris ses activités et accueille depuis ce samedi les vols commerciaux, a annoncé Reuters.

© AP Photo/ Mohammed el-Shaiky, File Libye: libération de la ville de Benghazi des terroristes

Selon l'agence, les vols ont pu reprendre vers Tripoli, vers Koufra, dans le sud-est du pays, ou encore vers Amman, en Jordanie. D'autres liaisons avec Tunis, Istanbul, Alexandrie et Zintan, dans l'ouest de la Libye devraient être rouvertes bientôt.

Il y a une dizaine de jours, le commandant en chef de l'Armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, a annoncé que la ville de Benghazi avait été libérée des terroristes.

La Libye est plongée dans le chaos depuis le meurtre de son chef d'État, Mouammar Kadhafi, en 2011.

Deux autorités se disputent le pouvoir: un gouvernement d'union nationale installé à Tripoli, formé avec le soutien des pays européens et de l'Onu, et le parlement de Tobrouk dans l'Est du pays, élu par le peuple libyen.