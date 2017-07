Envoyer des messages en traversant la route bientôt interdit au Hawaï

Le conseil municipal de Honolulu a approuvé un projet de loi prévoyant la verbalisation des piétons qui envoient des messages en traversant les routes. Le document stipule qu'ils auront interdiction de traverser les routes en regardant leurs smartphones, à l'exception des cas où ils appelleront les services d'urgence ou le 911. Dans tous les autres cas, les piétons seront condamnés à une amende d'un montant compris entre 15 et 99 dollars et variant selon le nombre d'infractions déjà commises.

Le membre du conseil municipal et auteur du projet, Brandon Elefante, a expliqué que l'idée lui avait été suggérée par des écoliers préoccupés de ce que leurs amis regardaient leurs gadgets au lieu de faire attention à ce qui se passait sur la route.

Le projet de loi a été transmis au maire de Honolulu, Kirk Caldwell, qui a 10 jours pour rendre sa décision. Si elle était approuvée, cette interdiction entrerait en vigueur dans les 90 jours.

Selon le site Gizmodo, plus de 11 mille personnes ont été blessés aux Etats-Unis entre 2000 et 2011 à cause de piétons en pleine conversation alors qu'ils traversaient une rue. Depuis 2012, une interdiction similaire à celle proposée à Hawaï est en vigueur dans l'Etat américain du New-Jersey.