L’administration US prête à lancer la réforme du Commandement cybernétique de l’armée

Le projet de réforme du Commandement cybernétique des forces armées américaines est presqu'achevé, indique l'agence Associated Press se référant à diverses sources. L'agence précise que la décision finale devrait être prise au cours des semaines prochaines.

Pour autant, certains détails du projet ne sont toujours pas élucidés.

L'administration américaine a l'intention de retirer le Commandement cybernétique de l'Agence de sécurité nationale (NSA). Les sources de l'agence signalent que le but de la réforme est d'octroyer au Commandement plus d'autonomie et de le libérer de toutes restrictions liées au fonctionnement de la NSA.