Des manifestations pour commémorer les victimes de la tentative de coup d’État en Turquie

La Journée de la démocratie et de l'union nationale en Turquie, fêtée le 15 juillet, est marquée par des manifestations commémorant les victimes du putsch dont la tentative a échoué l'année dernière.

Des centaines de milliers de manifestants prennent part aux événements. Les manifestations se déroulent dans des dizaines de villes turques, dont principalement Ankara et Istanbul.

Comme le signale le correspondant de Sputnik qui s'est rendu à Ankara, des milliers d'habitants de la capitale turque se sont rassemblés dans le centre de la ville, avec des drapeaux turcs et des photos des victimes du putsch avorté.

Des milliers d'habitants d'Istanbul se sont dirigés vers un de trois ponts qui surplombent le Bosphore où, l'année dernière, des civils ont stoppé les putschistes. Le Président turc Recep Tayyip Erdogan et le Premier ministre Binali Yildirim ont pris part à cette manifestation.

Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe d'individus a tenté un coup d'État militaire en Turquie. Les principaux troubles ont eu lieu à Ankara et Istanbul. Les autorités turques ont accusé le prédicateur Fethullah Gülen d'avoir organisé le putsch manqué et ont demandé aux États-Unis de l'extrader. L'imam lui-même a désapprouvé le putsch et a déclaré qu'il n'y était pas lié.