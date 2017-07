Trump promet à Macron d’«essayer de trouver une solution» sur l’accord de Paris

Le Président français a confié au Journal du Dimanche les résultats de sa rencontre avec son homologue américain, notamment en ce qui a trait aux négociations sur le climat, sujet brûlant s'il en est.

«Donald Trump m'a écouté», a-t-il noté, «il a compris le sens de ma démarche, notamment le lien qui existe entre réchauffement climatique et terrorisme. Il m'a dit qu'il allait essayer de trouver une solution dans les prochains mois. On a parlé dans le détail de ce qui pourrait lui permettre de revenir dans l'accord de Paris».

M.Macron a également mentionné qu'il avait l'intention d'entretenir de bonnes relations de confiance avec le locataire de la Maison-Blanche afin de maintenir le dialogue entre la France et les États-Unis.

«Oui, nos pays sont amis et donc, nous aussi, nous devons l'être. Avec Trump, nous avons commencé à construire une relation avec une part de meilleure connaissance intime, le début d'une relation de confiance sur l'ensemble des sujets stratégiques, y compris sur nos désaccords», a déclaré le Président français.

Le Président de la république a précisé qu'il voulait donner aux Américains et au reste des États-Unis «une image plus forte de la France et de Paris», en ajoutant que «c'était important du fait de la baisse d'attractivité touristique l'an dernier causée par les attentats».

«C'est pour cela que j'avais choisi la tour Eiffel, pour donner un visage ouvert et attractif de Paris, de notre pays et de son économie», a-t-il confié au journal, «Je pense que Donald Trump est reparti en ayant une meilleure image de la France qu'à son arrivée».

Donald et Melania Trump sont arrivés à Paris à l'invitation du Président français Emmanuel Macron pour la célébration de la Fête nationale qui a eu lieu le 14 juillet. M. Macron l'a officiellement accueilli en milieu d'après-midi à l'hôtel national des Invalides. Les deux chefs d'État ont eu un entretien à l'Élysée, suivi d'une conférence de presse commune. Ils ont assisté ensemble au défilé militaire de la fête nationale vendredi matin sur les Champs-Élysées.